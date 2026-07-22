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Sakatlanarak çıkmıştı: Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin son durumu belli oldu!

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#Fenerbahçe#Nathan Ake#Gornik Zabrze
Sakatlanarak çıkmıştı: Fenerbahçede Nathan Akenin son durumu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 17:42

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada kasığında ağrı hisseden ve devre arasında tedbir amaçlı oyundan alınan Nathan Ake'de korkulan olmadı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, dün akşam 1-0 mağlup ettiği ve 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda rövanşta karşı karşıya geleceği Gornik Zabrze rövanşının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün akşam oynanan Gornik Zabrze karşılaşmasına ilk 11’de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı, dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

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AKE'DEN SEVİNDİREN HABER: DURUMU CİDDİ DEĞİL

Fanatik'in Fenerbahçe muhabiri Samet Çayır'ın haberine göre; Dün akşam oynanan maçın devre arasında oyundan çıkan Nathan Ake'de ciddi bir sakatlık durumu tespit edilmedi.

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Sakatlanarak çıkmıştı: Fenerbahçede Nathan Akenin son durumu belli oldu

MR'A GEREK GÖRÜLMEDİ

Tedbir amaçlı oyundan alınan Hollandalı stoper oyuncusu için MR'a gerek görülmedi.

Nathan Ake'nin Gornik Zabrze ile önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçında sahada olmasın bekleniyor.

Sakatlanarak çıkmıştı: Fenerbahçede Nathan Akenin son durumu belli oldu

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#Fenerbahçe#Nathan Ake#Gornik Zabrze

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