Sakatlanarak çıkmıştı: Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin son durumu belli oldu!

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Fenerbahçe, dün akşam 1-0 mağlup ettiği ve 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda rövanşta karşı karşıya geleceği Gornik Zabrze rövanşının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün akşam oynanan Gornik Zabrze karşılaşmasına ilk 11’de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.



Diğer futbolcular ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı, dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

AKE'DEN SEVİNDİREN HABER: DURUMU CİDDİ DEĞİL

Fanatik'in Fenerbahçe muhabiri Samet Çayır'ın haberine göre; Dün akşam oynanan maçın devre arasında oyundan çıkan Nathan Ake'de ciddi bir sakatlık durumu tespit edilmedi.

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MR'A GEREK GÖRÜLMEDİ

Tedbir amaçlı oyundan alınan Hollandalı stoper oyuncusu için MR'a gerek görülmedi.

Nathan Ake'nin Gornik Zabrze ile önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçında sahada olmasın bekleniyor.