Sakatlanan futbolcu maçı ambulansta izledi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mete ‘Gazoz’u kaptırdı içecek adı olduMete ‘Gazoz’u kaptırdı! içecek adı oldu#Mete Gazoz
Kadıköyde acil toplantı Gece yarısı yeni hoca... Son düdükle birlikte...Kadıköy'de acil toplantı! Gece yarısı yeni hoca... Son düdükle birlikte...#Fenerbahçe
İşte koronada en şanslı grup... Aylar sonra ortaya çıktıİşte koronada en şanslı grup... Aylar sonra ortaya çıktı!#Koronavirüs
Memur ve emekli zammı ne olacakMemur ve emekli zammı ne olacak?#Asgari Ücret
Erdoğandan TÜSİADa tepki: Bizimle mücadele edemezsinizErdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyayı sarsan taciz skandalı... Ve ünlü sporcu konuştu Dünyayı sarsan taciz skandalı... Ve ünlü sporcu konuştu#Taciz
Feci kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti Kusurlu belirlendi: Raporda şok detaylarFeci kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti! Kusurlu belirlendi: Raporda şok detaylar#Tren
Hastaneye akın ettiler… Bu ihmal edilecek bir şey değilHastaneye akın ettiler… 'Bu ihmal edilecek bir şey değil'#Koronavirüs
Bir festival faciası daha Ünlü rapçi konser öncesi bıçaklanarak öldürüldüBir festival faciası daha! Ünlü rapçi konser öncesi bıçaklanarak öldürüldü#Drakeo The Ruler
Zorbay Küçükün sözleri ortaya çıktı Go lan dedi miZorbay Küçük'ün sözleri ortaya çıktı! 'Go lan' dedi mi?#Zorbay Küçük
Taliban herkesi şaşırttı Duyan koştu: Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler...Taliban herkesi şaşırttı! Duyan koştu: Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler...#Afganistan
Dünyada bir ilk Araba kendi kendini sürerken gelen mucizeDünyada bir ilk! Araba kendi kendini sürerken gelen mucize#ABD
Omicron itirafı... Canlı yayında açıkladı Ezber bozan sözlerOmicron itirafı... Canlı yayında açıkladı! Ezber bozan sözler#Omicron
Tümer Metinden olay sözler Real Madridde bile bunu yapmadıTümer Metin'den olay sözler! "Real Madrid'de bile bunu yapmadı"#Tümer Metin
Ece Ronaydan dekolte tepkisi: Kendi kızına baksınEce Ronay'dan dekolte tepkisi: Kendi kızına baksın!#Ece Ronay
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Sakatlanan futbolcu maçı ambulansta izledi

#Bölgesel Amatör Lig#Burdur Mehmet Akif Ersoy Gençlik Ve Spor Kulübü#Antalya Kemerspor
Sakatlanan futbolcu maçı ambulansta izledi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4’üncü Bölge 3’üncü Grup ekiplerinden Burdur Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü ile Kemerspor maçında sakatlanan futbolcu, maçı ambulansın içinden izledi.

Haberin Devamı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü ile Antalya Kemerspor, MAKÜ İstiklal Stadı’nda karşılaştı.

Karşılaşmanın 20’nci dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü futbolcusu Zeki Özçelik sağ ayak bileğine darbe aldı.

Tedavisi saha kenarında yapılan Özçelik, daha sonra ambulansa alındı.

Karşılaşmanın ilk yarısını ambulansta izleyen Özçelik, arkadaşlarına destek oldu.

Özçelik’in önemli sakatlığının olmadığı bildirildi.

Karşılaşmayı, Antalya Kemerspor 4-1 kazandı. Antalya Kemerspor puanını 17’ye çıkarıp, 2’nci sırada yer aldı. Burdur temsilcisi Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü ise 3 puanla 9’uncu sırada yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bölgesel Amatör Lig#Burdur Mehmet Akif Ersoy Gençlik Ve Spor Kulübü#Antalya Kemerspor

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz