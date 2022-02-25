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Sakaryaspor’un gol yükünü Ozan ve Tahir çekiyor

#TFF 2. Lig#Sakaryaspor#Anadolu Kulüpleri
Sakaryaspor’un gol yükünü Ozan ve Tahir çekiyor

TFF 2. Lig'de 58 puanla liderliğini sürdüren Sakaryaspor’da gol yükünü iki isim sırtlıyor. Ozan Sol ve Tahir Babaoğlu attıkları gollerle yeşil-siyahlı takıma büyük katkı sağlıyor.

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Sezon başında birçok önemli transfer yaparak üst lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor, sezon başında sergilediği performansla ilgileri üzerine çekti.

Güçlendirdiği kadrosuyla Spor Toto 1. Lig'e çıkma hayali kuran yeşil-siyahlılar, 2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 58 puana yükseldi.

Grubunda liderliğini koruyan Sakaryaspor şampiyonluk yolunda ilerlerken, takımın gol yükünü ise iki isim sırtlıyor.

Takımın iki tecrübeli ismi Ozan Sol ile Tahir Babaoğlu attıkları gollerle takıma büyük katkı sağlıyor. Bu sezon 24 maçta forma giyen Ozan Sol 11 gol atarken, 24 maçta forma giyen Tahir Babaoğlu ise 9 gol attı.

Tecrübeli forvet oyuncusu Ali Özgün ise 23 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.

Sakaryaspor’un gol yükünü Ozan ve Tahir çekiyor

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#TFF 2. Lig#Sakaryaspor#Anadolu Kulüpleri

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