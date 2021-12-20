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Sakaryaspor'un bileği bükülmüyor

#TFF 2. Lig#Sakaryaspor#Anadolu Kulüpleri
Sakaryasporun bileği bükülmüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. haftanın ardından 42 puan ile 1. sırada yer alan Sakaryaspor, Süper Lig de dahil olmak üzere Avrupa’nın 7 büyük liginde mağlubiyeti bulunmayan tek takım oldu. Bileği bükülmeyen Sakaryaspor, bu seneki performansı ile dikkat çekmeye devam ediyor.

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Sezon başında birçok önemli transfer yaparak üst lig hayaline son vermek isteyen Sakaryaspor, geçen sezon kadrosunda bulunan 21 oyuncu gönderirken, kadroya 23 yeni ismi dahil etti.

Güçlendirdiği kadrosuyla bir üst lige çıkma hayali kuran yeşil-siyahlılar bu sezon başarılı bir performans sergiliyor.

Sakaryaspor, 12 galibiyet ve 6 beraberlikle Süper Lig ve Avrupa’nın 7 büyük liginde namağlup olan tek takım oldu.

Bugüne kadar oynanan maçlarda; Süper Lig’in lideri Trabzonspor 1, İngiltere Premier League lideri Manchester City 2, İspanya Ligi La Liga’da Real Madrid 1, İtalya Ligi Serie A’da İnter 1, Almanya Bundesliga'da Bayern München 2, Fransa Ligue 1’de Paris Saint-Germain 1 ve Hollanda Eredivisie’de PSV Eindhoven 3 mağlubiyet aldı.

Sakaryaspor ise sergilediği performansı ile birlikte bu ligler arasında namağlup takım olarak dikkatleri üzerine çekti.

Sakaryasporun bileği bükülmüyor

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18 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Sakaryaspor, Sivas Belediyespor maçıyla birlikte ilk yarıyı noktalayacak. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 42 puanla lider olan Sakaryaspor, en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 5’e çıkarttı.

Öte yandan, bundan önce Sakaryaspor, 1986/87 ve 2018/19 sezonlarında 18 maçlık yenilmezlik serilerine imza atmıştı. 18 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Sakaryaspor, ilk yarının son maçı olan Sivas Belediyespor'u yenmesi durumunda 19 maçlık yeni seriyle kulüp rekorunu da kıracak.

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#TFF 2. Lig#Sakaryaspor#Anadolu Kulüpleri

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