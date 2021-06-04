Sakaryasporlu Burak Öksüz, Rizespor'un radarında

Sezon başında Sakaryaspor’a transfer olan 25 yaşındaki Burak Öksüz, 2020-2021 sezonunda 37 maça çıktı, 3 gol kaydetti, 1 asist yaptı.

Oynadığı futbolla dikkat çeken Öksüz, Süper Lig takımlarının radarına girdi.

Geçen sezon memleketinin temsilcisi Çaykur Rizespor ile de ismi anılan Burak Öksüz’ün yeniden Karadeniz ekibinin transfer listesine alındığı öğrenildi.

Oynadığı takımlarda 53 numaralı formayı tercih eden Burak’ın da Rize’de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.



Daha önce Osmanlıspor, Ankaragücü, Ankara Demir, 24 Erzincanspor’da top koşturan Burak Öksüz’ün Sakaryaspor ile bir yıllık olan sözleşmesi sona erdi.

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