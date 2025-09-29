×
Sakaryaspor'dan kural ihlali! Sivasspor, TFF'ye gidiyor

Güncelleme Tarihi:

Sakaryaspordan kural ihlali Sivasspor, TFFye gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 23:37

Trendyol 1. Lig'de Sivasspor'un Sakaryaspor ile oynadığı maç sonrası sahadaki kural ihlali gündem oldu.

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor arasında oynanan karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşma sırasında Sakaryaspor’un aynı anda sahada 7 yabancı oyuncuya yer vermesi, kural ihlali tartışmalarını beraberinde getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurallarına göre Trendyol 1. Lig’de bir takımın sahada en fazla 6 yabancı oyuncu ile mücadele etmesine izin veriliyor.

Sakaryaspordan kural ihlali Sivasspor, TFFye gidiyor

Durumu tespit eden Özbelsan Sivasspor yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuru yapma kararı aldı. Başvurunun ardından TFF’nin, kural ihlalinin tespit edilmesi durumunda karşılaşmayı Sivasspor lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil etmesi bekleniyor.

Sakaryaspor cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

