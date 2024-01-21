Sakaryaspor'dan hakem isyanı: Tehdit ediyor ve konuşturmuyorlar

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Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği’ne 3-1'lik skorla mağlup olan Sakaryaspor'da hakem kararlarına tepki gösterildi.

"SAHADA TEHDİTVARİ KONUŞMALAR VAR"

Hakemleri art niyetli kararlar verdiğini söyleyen Sakaryaspor Futbol Şube Sorumlusu Semih Çiftçi, Hakemler çok art niyetliydi. İkinci yarıda penaltı pozisyonu oldu. ‘Hocam, penaltı yok. Pozisyonu Var’da göstersinler” diyoruz. Hakem de, ‘Hayır! Sesini çıkarma. Konuşma yoksa sarı kart veririm’ diyor. Bir de bizi yan hakemler tehdit ediyor ve konuşturmuyorlar. İtiraz edene sarı kart veriyorlar. Sahada tehditvari konuşmalar var. Kendimizi ifade edemiyoruz. İkinci goldeki pozisyonda rakip oyuncu Rotman’ı güreş yapar gibi yere indiriyor. Bunu nasıl göremezler? İnanılmaz, anlayamıyoruz. Hakemlerin bu kararlarına anlam veremedik. Bu kararlardan dolayı TFF’ye ve MHK’ye sesimizi duyurmak istiyoruz. Bunlar nasıl oluyor, neye göre bu kararlar veriliyor? Bunlar açıklansın ve bize anlatsınlar. Biz de ‘eyvallah’ diyelim ve hakkımıza razı olalım. Ama bu şekilde biz susmayacağız. Gerçekten hakkımızı arayacağız." dedi.

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"VAR SİSTEMİ KESİNLİKLE SAĞLIKLI İŞLEMİYOR"

Türkiye'de VAR sisteminin sağlıklı işlemediğini kaydeden Semih Çiftçi, "Türkiye’de VAR sistemi kesinlikle sağlıklı işlemiyor. Sahadaki hakeme hak vermeye çalışıyorum ama bu sefer VAR’daki hakemin uyarıp, ‘Hocam, pozisyonu bir izle’ demesi lazım. Biz de insanız, onlar da insan. Onlar hakem olabilir ama biz de bu işe yıllarımızı verdik. Sinan Kurt, 4.sarı karttan dolayı önümüzdeki hafta maçta yok. Hasan Kılıç, kırmızı kart yedi. Maç bittikten sonra hakemin elini sıkmadığı için oyuncumuz Murat Cem’e ikinci sarı karttan kırmızı kart verdi. Bilmiyorum, oyuncumuz hakemin elini sıkmak zorunda mı? Tüm orta sahamızı maçtan attılar yani." şeklinde konuştu.

"FUTBOL KAMUOYU BU DURUMU VİCDANLARIYLA DEĞERLENDİRECEKLER"

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise “Genel değerlendirmeyi spor kamuoyu mutlaka yapmıştır. Siyah ve beyaz başlamak istiyorum. Beyaz izlediğimiz bir film, 5 dakika içerisinde hiç bilmediğimiz anlamadığımız, belki pozisyon olarak bizim hatamızla başlayan ama ardından oluşmuş bir zincirin 5 dakika içerisinde bu kadar çok farklı bir oyuna, bu kadar farklı bir sonuca, bu kadar farklı bir davranışa dönüşebileceğini hiç beklemiyorduk. Yani verilen kararlar, saha içerisindeki tutum, bütün spor kamuoyunun herhalde izlediği gördüğü bir oyundu. Gençlerbirliği'nin skorsal değerini tabii ki önemli buluyorum. Galip geldiler ama biz Sakaryaspor olarak bu sonucu, bu oyunun karşılığında, bu kararlarla hak etmedik. En azından biz öyle düşünüyoruz. Mutlaka müsabakayı izleyen hem burada çıplak gözle hem de ekranın başında izleyen spor kamuoyu, futbol kamuoyu bu durumu vicdanlarıyla değerlendirecekler” ifadelerini kullandı.

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Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı

MAÇIN ARDINDAN KIRMIZI KART ÇIKTI

Sakaryaspor'un orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar, Gençlerbirliği maçının son düdüğünün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte hakem İlker Yasin Avcı'nın yanına giden Murat Cem Akpınar, tokalaşmak için önce elini uzattı, daha sonra Avcı'nın hamle yapmasıyla elini geri çekti.

Bu hareket sonrası hakem İlker Yasin Avcı, Murat Cem Akpınar'a ikinci sarı kartını gösterdi.