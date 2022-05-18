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Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı ayrılığı! Resmi açıklama...

#Tuncay Şanlı#Sakaryspor#1. Lig
Sakaryasporda Tuncay Şanlı ayrılığı Resmi açıklama...

Spor Toto 1. Lig’e yükselen Sakaryaspor'da teknik direktör Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığı açıklandı.

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Spor Toto 1. Lig’e yükselen Sakaryaspor'da teknik direktör Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

İşte Sakaryaspor'dan yapılan açıklama;

Teknik Sorumlumuz Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolları ayırma kararı almış bulunmaktayız.

Sn. Tuncay Şanlı hocamıza Sakaryaspor için geçmişten bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

10 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Sakaryaspor, 2011-2012'de veda ettiği Spor Toto 1. Lig'e geri döndü. Türk futbolunun köklü ekibi, 2006-2007 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti.

TUNCAY ŞANLI İLE 13 PUAN

Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde 6 maça çıkan Sakarya ekibi, 13 puan topladı.

Sakaryasporda Tuncay Şanlı ayrılığı Resmi açıklama...

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#Tuncay Şanlı#Sakaryspor#1. Lig

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