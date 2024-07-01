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Sakaryaspor'da Suat Kaya dönemi! İmzalar atıldı...

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#Trendyol 1. Lig#Suat Kaya#Sakaryaspor
Sakaryasporda Suat Kaya dönemi İmzalar atıldı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 14:57

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya'yı takımın başına getirdi ve 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde teknik direktörlük görevi için Suat Kaya ile anlaşma sağladı.

Sakaryaspor Futbol Şube Sorumlusu Birol Tüfekçi ile birlikte Rüstemler Tesisleri'ne gelen Suat Kaya, kulüp başkanı Gökhan İn ile görüşme gerçekleştirdi.

Sakaryasporda Suat Kaya dönemi İmzalar atıldı...

Yapılan görüşme sonrasında 1 yıllık sözleşme imzalayan Kaya, "Heyecanımız aynı, bir an önce işe başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İmza töreni sonrasında konuşan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn ise, "Hocamız fiyatta da bizi kırmadı ve bir senelik anlaşma sağladık. Her şey yolunda, en geç yarında topçularımızı açıklayacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

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#Trendyol 1. Lig#Suat Kaya#Sakaryaspor

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