Sakaryaspor'da kural hatası yapan hocayla yollar ayrıldı

1’inci Lig’in 8’inci haftasında dün Sakaryaspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelirken, mücadele 0-0’lık skorla sona erdi.

Yeşil-siyahlılar, karşılaşmaya Jakub Szumski, Kolovetsios, Vukovic ve Kakuta’nın sahada olduğu 11’le başladı. İkinci yarıda ise teknik direktör Serhat Sütlü, 62’nci dakikada Ben Yedder’i, 75’inci dakikada Kobiljar’ı ve 83’üncü dakikada Akuazaoku’yu oyuna aldı. Bu değişikliklerle birlikte Sakaryaspor sahada 7 yabancı oyuncu ile yer aldı. Böylece karşılaşmada kural ihlali yapıldığı gündeme geldi.

SİVASSPOR 'HÜKMEN GALİBİYET' İÇİN BAŞVURDU

Sivasspor’un kural ihlali nedeniyle federasyona başvurduğu öğrenildi. TFF’nin maç raporuna göre karar vereceği ifade edildi. Sakaryaspor'un hatalı bulunması durumunda 3-0 hükmen mağlubiyet ceza alması gündemde.

KADRODA 8, SAHADA 6 YABANCI FUTBOLCU YER ALABİLİYOR

Kurallara göre sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6 yabancı futbolcu bulundurulabilirken, yedeklerle birlikte kadroya toplam 8 yabancı futbolcu yazılabiliyor.

TEKNİK DİREKTÖRLE YOLLAR AYRILDI

Sakaryaspor’da teknik direktör Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı. 8 Eylül’de göreve getirilen genç teknik adam, bugün Rüstemler Tesisleri’nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek veda etti. Serhat Sütlü yönetiminde yeşil-siyahlılar, çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

Sakaryaspor, hafta sonu oynanacak Sarıyer karşılaşmasının hazırlıklarını yardımcı antrenörler Gürcan Alkan ve Mert Şarbalkan yönetiminde sürdürüyor.