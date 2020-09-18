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GeriFutbol Sakaryaspor’da 3 oyuncu koronavirüse yakalandı
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Haber Giriş: 18.09.2020 - 00:19 | Son Güncelleme:

Sakaryaspor’da 3 oyuncu koronavirüse yakalandı

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Sakaryaspor’da 3 oyuncu koronavirüse yakalandı
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Sakaryaspor’da, 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Futbolcuların tedavilerine başlanıldı.

TFF 2. Ligde mücadele eden Sakaryaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda 3 oyuncumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi. Sakaryaspor, pazar günü deplasmanda 1922 Konyaspor ile karşılaşacak.

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