AA Spor
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Sakaryaspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'un 1 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, izin sürecinde yaşadığı şehirde Kovid-19 testine giren bir futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı, izole edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.
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