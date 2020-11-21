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GeriFutbol Sakaryaspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 21.11.2020 - 11:02 | Son Güncelleme:

Sakaryaspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Sakaryaspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'un 1 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, izin sürecinde yaşadığı şehirde Kovid-19 testine giren bir futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı, izole edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.

Sakaryasporda 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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