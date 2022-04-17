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Sakaryaspor Turgutluspor maçı ile 2.Lig Kırmızı Grupta liderlik mücadelesi devam edecek. İlk sıradaki yerini koruyan Sakaryaspor, Turgutluspor karşısında 3 puan mücadelesi verecek. Sakarya ekibi bu maçtan galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Sakaryaspor Turgutluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

SAKARYASPOR TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2.Lig Kırmızı Grup 35'inci Hafta mücadelesinde Sakaryaspor, Turgutluspor'u konuk edecek. 17 Nisan Pazar günü saat 15.00'da oynanacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.