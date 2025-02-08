Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’de Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında taraftarı önünde Çorum FK’yı 2-1 yendi.
Hakemler: Fatih Tokail, Onur Gülter, Mehmet Dura, Kaan Kara
Sakaryaspor: Jakub Szumskı, Serkan Yavuz, Bülent Uzun, Rayane Aabid (Emre Demir dk. 72), Ognjen Ozegovic, Nkoulou Nboubena, Burak Altıparmak, Salih Dursun, Mendy Mamadou (Ömer Hasan Şişmanoğlu dk. 90), Burak Çoban (Emircan Altıntaş dk. 77), Etienne Simon
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Atilla Turan dk. 78), Thomas Jacco Verheydt (Ali Akman dk. 78), Suat Kaya, Tunahan Ergül (Atakan Cangöz dk. 84), Kerem Kalafat (Amar Catic dk. 84), Kadir Seven, Erkan Kaş, Eren Karadağ (Burak Süleyman dk. 57
Goller: Tunahan Ergül (dk .13) (Çorum FK), Ognjen Ozegovic (dk. 33), Burak Çoban (dk. 47) (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Erkan Kaş (dk. 90+5) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Kadir Seven (Çorum FK), Burak Çoban, Salih Dursun (Sakaryaspor)