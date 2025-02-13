Sakaryaspor, Şanlıurfaspor'u tek golle geçti!

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1'nci Lig’in 24’üncü hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.
63'üncü dakikada Şanlıurfaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Özegovic yere düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Özegovic topu ağlara gönderdi: 0-1.
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Pekmezci, Yunus Emre Çiftçi
ŞANLIURFASPOR: Erzhan - Seyit, Muscat, Gameli, Nafican, Akabueze (Dk. 63 Begiç), Hasan Hüseyin, Hakan (Dk. 45 Safa), Kappel (Dk. 79 Okyere), Sambou (Dk. 63 Ogundu), Ahmet (Dk. 45 Fatih Eren)
SAKARYASPOR: Szumski - Serkan, Nkoulou, Kahraman, Bülent (Dk. 81 Engin), Aabid (Dk. 81 Mambanga), Burak Altıparmak, Mamadou (Dk. 89 Ömer), Simon (Dk. 81 Emre Demir), Burak Çoban (Dk. 70 Emircan), Özegovic
KIRMIZI KART: Dk.75 Gameli (Şanlıurfaspor)
GOL: Dk. 63 Özegovic (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Muscat (Şanlıurfaspor), Özegovic, Engin (Sakaryaspor)