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Sakaryaspor, Malatya deplasmanından 3 puanla çıktı

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#Trendyol 1. Lig#Sakaryaspor#Yeni Malatyaspor
Sakaryaspor, Malatya deplasmanından 3 puanla çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 15:40

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

Yeni Malatya Stadı'nın maçlar için hazırlanmaması nedeniyle iç saha maçlarını dışarıda oynayan Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ile Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşılaştı.

Yeni Malatyaspor: 0 - Sakaryaspor: 2

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Fatih Tokail, Şenol Bektaş, Sabri Öğe

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu (Dk.17 Muhammed Enes Salik), Emircan Bayrakdar, Erşan Yaşa, Berat Yaman, Ferhat Canlı (Dk. 73 Enes Savucu), Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Güneş, Mert Altıntaş, Burak Efe Yaz, Umut Tanış

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Cebrail Karayel (Dk. 56 Muhammed Himmet Ertürk), Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Dk. 56 Emre Demir), Salih Dursun, Erdi Dikmen, Saint-Louis (Dk. 82 Engin Can Aksoy), Aabid, Fernando Santos (Dk. 82 Volkan Egri), Simon, Mamadou (Dk. 50 Mustafa Pektemek)

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Goller: Dk. 19 Erdi Dikmen, Dk. 90+1 Simon (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 61 Atakan Müjde, Dk. 85 Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor) Dk. 74 Saint-Louis, Dk. 87 Salih Dursun (Sakaryaspor)

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#Trendyol 1. Lig#Sakaryaspor#Yeni Malatyaspor

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