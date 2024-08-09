Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü yenişemedi

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Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunun açılış maçında Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda devam eden bakım çalışmaları nedeniyle Pendik Stadı'nda oynandı.

Ankara Keçiörengücü, sahaya "Filistin'e özgürlük. Gazze'ye özgürlük. Özgür Filistin'in yanındayız." yazılı pankartla çıktı.

Başkent temsilcisinin attığı golün ardından Sakaryaspor taraftarı ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Konuk takımdan bir futbolcu, Sakaryaspor tribünlerine yönelik yaptığı hareketle gol sevincini yaşadı. Taraftarlar, bu duruma sahaya su şişesi atarak tepki gösterdi. Emniyet güçlerinin, bazı taraftarları gözaltına almak istemesi üzerine tartışma çıktı. Sakaryaspor yönetiminin devreye girmesinin ardından gerginlik son buldu.

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Maçtan dakikalar

7. dakikada Max Gradel'in kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa uzak mesafeden vuran Murat Cem Akpınar’ın şutu az farkla auta gitti.

50. dakikada Moustapha Camara’nın sağ kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topu Aliou Traore ağlara gönderdi. 0-1

55. dakikada Max Gradel’in ceza sahasına uzak bir noktadan yaptığı ortada Emre Demir’in kafa vuruşu ile top filelerle buluştu. 1-1.

87. dakikada ceza sahası içine etkili gelen Ankara Keçiörengücü’nda Traore’nün vuruşunu kaleci kornere çeldi.

Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Mehmet Kapluhan, Erkan Akbulut

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Bülent Uzun, Erdi Dikmen, Salih Dursun, Cebrail Karayel, Rayane Aabid, Murat Cem Akpınar (Volkan Egri dk. 89), Emre Demir (Kahraman Demirtaş dk. 80), Muhammed Ertürk, Abdel Zagre (Mustafa Pektemek dk. 72), Max Gradel

Yedekler: İsmail Çipe, Engin Can Aksoy, Miraç Asıltekin, Burak Yıldız, Miraç Bingöl, Temel Çakmak

Teknik Direktör: Suat Kaya

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ali Dere, Mert Kula, Steven Caulker, Orhan Nahırcı, Eduart Rroca, Ramon, Yılmaz Basravi (Erkam Develi dk. 46), Aliou Traore (Moustapha Camara dk. 46), Kristal Abazaj, Malaly Dembele (Süleyman Luş dk. 75)

Yedekler: Oğuzhan Çalışkan, Görkem Bitin, Arda Şengül, Emre Satılmış, Recep Taşbakır, Halil Can Ayan, Arda Yılmaztürk

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Goller: Aliou Traore (dk. 50) (Ankara Keçiörengücü), Emre Demir (dk. 55) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Kristal Abazaj (Ankara Keçiörengücü), Bülent Uzun (Sakaryaspor)