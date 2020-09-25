Sakaryaspor Eyüpspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ücretsiz canlı yayın fırsatı!

Sakaryaspor Eyüpspor maçı ile Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci hafta ekranlara gelecek. İlk haftayı üç puan ile kapatan her iki takım, ikinci hafta almak istedikleri 3 puan için taktik savaşlar verecek. Peki, Sakaryaspor Eyüpspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

SAKARYASPOR EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 2'nci Hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, Eyüpspor'u konuk edecek. 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşma, Misli.com üzerinden canlı olacak izlenecek.

MİSLİ.COM 2. LİG VE 3. LİG MAÇLARI CANLI NASIL İZLENİR?

Misli.com uygulamasını cihazınıza yükleyerek 2.Lig ve 3.Lig maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken aşağıdaki linklere tıklayarak uygulamayı cihazınıza kurmak ve ardından kullanıcı girişi yapmak olacak.

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BEYAZ GRUP 26 EYLÜL PROGRAMI:

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Kahramanmaraşspor (Müstakil Atletizm Pisti)

15.00 Şanlıurfaspor-Sancaktepe FK (Şanlıurfa GAP)

15.00 Gümüşhanespor-İnegölspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.30 Hacettepe-Ergene Velimeşespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu FK (Devrek İlçe)

16.00 Sarıyer-Afjet Afyonspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Uşakspor-Ankara Demirspor (Uşak 1 Eylül)

16.00 Manisa FK-Kocaelispor (Mümin Özkasap)



KIRMIZI GRUP 26 EYLÜL PROGRAMI:

15.00 Elazığspor-Serik Belediyespor (Elazığ Doğukent)

15.00 Vanspor FK-Kırklarelispor (Van Atatürk)

15.00 Pazarspor-Tarsus İdmanyurdu (Pazar İlçe)

15.30 Kırşehir Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Kırşehir Ahi)

15.30 Mamak FK-Turgutluspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Pendikspor-Kardemir Karabükspor (Pendik)

16.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Karacabey Belediyespor-1922 Konyaspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

16.00 Bodrumspor-GMG Kastamonuspor (Bodrum İlçe)