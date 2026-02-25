×
Sakaryaspor, Caner Erkin'le yollarını ayırdığını açıkladı! 12 maçta 4 kırmızı kart görmüştü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 14:56

Sakaryaspor, 12 maçta gördüğü 4. kırmızı kartın ardından Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor, tecrübeli futbolcusu Caner Erkin ile yolların ayrıldığnı açıkladı.

Caner Erkin, Sakaryaspor'un geçtiğimiz pazartesi günü Sivasspor ile oynadığı müsabakanın 45+3. dakikasında kırmızı kart gördü. Bu kırmızı kart, 37 yaşındaki futbolcunun 12. maçında gördüğü 4. kırmızı kart olmuştu.

SAKARYASPOR, CANER ERKİN'LE YOLLARINI AYIRDI

Bu kart sonrası Sakaryaspor, Caner Erkin'le yollarını ayırma kararı aldı. Sakarya ekibi bugün yaptığı açıklamada; 'Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.' ifadelerini kullandı.

Sivasspor maçı ile beraber Caner Erkin'in bu sezon gördüğü kırmızı kartlar ve kaçırdığı maçlar şu şekilde oldu:

1. HAFTA

Bandırmaspor-Sakaryaspor - Caner Erkin, maçın 55. dakikasında hakaretten dolayı kırmızı kart ile cezalandırıldı. Tecrübeli futbolcu, gördüğü kırmızı kartın ardından Iğdır FK ve Bodrumspor maçlarında cezası nedeniyle forma giymedi.

7. HAFTA

Pendikspor-Sakaryaspor: Pendikspor'un 4-1'lik galibiyetle ayrıldığı maçın 76. dakikasında Caner Erkin kırmızı kart gördü ve Sivasspor maçında kadro dışı kaldı; Sarıyerspor, Adana Demirspor, Keçiörengücü, Vanspor maçlarında cezası nedeniyle forma giymedi.

15. HAFTA
Sakaryaspor-Ümraniyespor: Sakaryaspor'un Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın 52. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Tecrübeli futbolcu Esenler Erokspor, Hatayspor, Çorum FK ve Manisa FK maçlarında cezası nedeniyle yer almadı.

27. HAFTA

Sivasspor-Sakaryaspor maçının 45+2. dakikasında Caner Erkin, maçın hakemi tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı.

 

