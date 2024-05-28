Sakaryaspor Bodrumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in son üyesi belli oluyor!

Haberin Devamı

TFF 1. lig play-off final müsabakası Sakaryaspor final maçı taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Sakaryaspor, TFF 1. Lig son haftada galibiyete ulaşarak doğrudan play-off finaline çıkacak. Kocaelispor’u 2-0 mağlup ettikten sonra direkt play-off finaline kalan Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek. Sporseverler final maçı tarihini merak ediyor. Peki Sakaryaspor final maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? İşte ayrıntılar...

SAKARYASPOR FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Sakaryaspor, Bodrum FK ile Adana’da mücadele edecek. Konuyla ilgili Sakaryaspor'dan gelen açıklama da şu şekilde:

“Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Yeni Adana Stadyumu’nda oynayacaktır. Müsabakanın bilet satışları ile ilgili bilgilendirmeler ilerleyen günlerde sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacaktır"