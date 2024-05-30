Sakaryaspor Bodrumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in son takımı belli oluyor!

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Sakaryaspor Bodrumspor maçı ile 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek son ekip belli olacak. Yeşil-siyahlı ekip 1. Lig’in son haftasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup ettikten sonra direkt play-off finali oynamaya hak kazandı. Sakaryaspor final maçı ile Süper Lig'e yükselecek bir diğer takım daha belli olacak. Göztepe ve Eyüpspor'un ardından Süper Lig'de görev alacak son takımı da belirleyecek olan Sakaryaspor Bodrum FK final mücadelesi, son takımı da belirlemiş olacak. Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için rakibiyle Adana’da karşı karşıya gelecek.

SAKARYASPOR BODRUMSPOR FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig Süper Lig'e yükselme Play Off Final mücadelesinde Sakaryaspor, Bodrumspor ile karşılaşacak. 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranından canlı izlenebilecek.

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Karşılaşma Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

SAKARYASPOR İSTATİSTİĞİ

34 maçlık normal sezonu 3. sırada bitiren Sakaryaspor, yaklaşık 20 gündür play-off finalindeki rakibini bekliyor.

Sezona Taner Taşkın'la başlayıp Tuncay Şanlı ile devam etmişlerdi, final haftasına girerken dümene Coşkun Demirbakan geçti.

Son 1.5 ayı geçiren Nsama Simon dışında göze çarpan bir eksikleri yok.

Sağ açık Odise Roshi ve santrfor alternatiflerinden Kabongo Kasongo (28 maç - 8 gol) maç saati netleşecek.

Savunmada kontrol Rajko Rotman'da... Orta alanda "Sinan Kurt & Murat Cem Akpınar" ikilisi öne çıkıyor.

22 gol katkısı (16 gol - 6 asist) Yonathan Del Valla en önemli hücum silahı...

Kasongo yetişmezse gözler Dino'nun (Ndlovu) üzerinde olacak.

BODRUM FK İSTATİSTİĞİ

Normal sezonu 4. sırada tamamlatan Bodrum FK ise, Boluspor ve Çorum FK engellerini aşarak 1. Lig play-off finaline geldi.

Eren Albayrak sezonu kapatmıştı; Çorum FK ile oynanan ilk maçta stoperlerden Süleyman Özdamar'ı kaybettiler.

Savunmanın ortasında "Ondrej Celustka & Ali Aytemur" ikilisini izleyeceğiz.

Kaptan Kenan Özer (30 maç - 8 gol 6 asist) ve Gökdeniz Bayrakdar (37 maç - 8 gol 5 asist) hücumda öne çıkan isimler...

Kenardan gelen Celal Dumanlı ve Haqi Osman, Boluspor maçında turu getiren oyuncular olmuştu.

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33 maçta forma giyip 16 kez kalesini gole kapatan Diogo Sousa ile orta alanda direnci yükselten Musah Mohammed'i de unutmayalım.