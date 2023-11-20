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Sakaryaspor-Beşiktaş maçındaki performansı taraftarı çıldırttı! 'Bedavaya almazlar, futbolcu değil'

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#Beşiktaş#Onana#Sakaryaspor
Sakaryaspor-Beşiktaş maçındaki performansı taraftarı çıldırttı Bedavaya almazlar, futbolcu değil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 08:50

Beşiktaş, Süleyman Seba anısına oynanan özel maçta Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederken Jean Onana'nın performansı çok konuşuldu.

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Süper Lig ekibi Beşiktaş ile 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Süleyman Seba anısına özel maçta kozlarını paylaştı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Siyah-beyazlıların gollerini 15. dakikada Ante Rebic ve 33. dakikada Isaac Donkor (kendi kalesine) atarken Sakaryaspor'un sayısını 20. dakikada Kabongo Kasongo kaydetti.

'OLAY ADAM' ONANA 11'DE BAŞLADI

Şenol Güneş döneminde Beşiktaş'a imza atan ve 4.2 milyon euro bonvervis ücreti ödenmesine karşın süre alamadığı kriz haline gelen Jean Onana, Sakaryaspor karşısında 11'de başladı.

PERFORMANSI TEPKİ TOPLADI

Yeni Sakarya Atürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede 90 dakika sahada kalan Onana'nın performansı eleştirildi.

Sakaryaspor-Beşiktaş maçındaki performansı taraftarı çıldırttı Bedavaya almazlar, futbolcu değil

Sakaryaspor-Beşiktaş maçındaki performansı taraftarı çıldırttı Bedavaya almazlar, futbolcu değil

Sakaryaspor-Beşiktaş maçındaki performansı taraftarı çıldırttı Bedavaya almazlar, futbolcu değil

Sakaryaspor-Beşiktaş maçındaki performansı taraftarı çıldırttı Bedavaya almazlar, futbolcu değil

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ÇOK KONUŞULAN PAS

Özellikle karşılaşmanın 18. dakikasında kendi ceza alanından çıkarken yaptığı pas hatası da çok konuşuldu. Ev sahibi takım, Onana'nın hatasıyla girdiği net pozisyondan gol çıkaramadı.

Süper Lig'de 4, Konferans Ligi'nde 2 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, toplam 81 dakika sahada kaldı.

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#Beşiktaş#Onana#Sakaryaspor

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