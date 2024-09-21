Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i darbeden şahıs gözaltına alındı

Haberin Devamı

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı.

Gökhan İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli C.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan C.Ş, Sakarya'ya getirildi.

Şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Gözden Kaçmasın Türk halkının düşmanı yasa dışı kumara karşı topyekün savaş açılmalı Haberi Görüntüle

NE OLMUŞTU?

22 Eylül Pazar günü yapılacak olağanüstü kongre öncesi Sakaryaspor’un Başkanı Gökhan İn’in darbedildiği görüntüler gündem yaratmıştı.

Olağanüstü kongre öncesi Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn’in darbedildiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Olağanüstü kongrede başkanlık seçimine gidecek olan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da Başkan Gökhan İn'in darbedildiği olay gündeme düştü.

Haberin Devamı

Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen tartışmada Gökhan İn'in saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

Saldırganın Sakaryaspor Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu H.C.Ş. olduğu öğrenilirken Gökhan İn'le konuşması sırasında kayıtta olan telefon skandal olayı saniye saniye kaydetti.

Saldırgan H.C.Ş., Gökhan İn'e tehditler savururken iki kez tokat attığı görüldü.

Tehdit ettiği esnada ayağa kalkarak Gökhan İn'i darp eden saldırgan H.C.Ş., "Dinle beni. İsim kullanmayacaksın. Artık basın açıklaması yok. Bu işler bitti. Birol'un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni? Bana bak!" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Gökhan İn'in ise "Tamam, sakin ol. Bende kalp var. Tamam." şeklinde yanıt verdiği duyulmuştu.