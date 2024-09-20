Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darpedildi! Skandal olayın videosu sosyal medyaya düştü

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22 Eylül Pazar günü yapılacak olağanüstü kongre öncesi Sakaryaspor’un Başkanı Gökhan İn’in darbedildiği görüntüler gündem yarattı.

Olağanüstü kongre öncesi Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn’in darbedildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Olağanüstü kongrede başkanlık seçimine gidecek olan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da Başkan Gökhan İn'in darbedildiği olay oldu.

Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen tartışmada Gökhan İn'in saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

Saldırganın Sakaryaspor Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu Hamza Cengiz Şen olduğu iddia edilirken Gökhan İn'le konuşması sırasında kayıtta olan telefon skandal olayı saniye saniye kaydetti.

Saldırgan Hamza Cengiz Şen'in, Gökhan İn'e tehditler savururken iki kez tokat attığı görüldü.

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Tehdit ettiği esnada ayağa kalkarak Gökhan İn'i darp eden saldırgan Hamza Cengiz Şen, "Dinle beni. İsim kullanmayacaksın. Artık basın açıklaması yok. Bu işler bitti. Birol'un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni? Bana bak!" ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan İn'in ise "Tamam, sakin ol. Bende kalp var. Tamam." şeklinde yanıt verdiği duyuldu.

PAZAR GÜNÜ OLAĞANÜSTÜ KONGRE VAR

Sakaryaspor Kulübü geçen hafta yapılan olağanüstü genel kongresinde çoğunluk sağlanamamıştı.

Sakaryaspor’un olağanüstü kongresinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 22 Eylül Pazar günü yine Sakarya Atatürk Stadyumu’nda çoğunluğa bakılmaksınız kongre gerçekleşecek.