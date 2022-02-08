Sakaryaspor, Avrupa’nın en az gol yiyen takımlarından biri

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2.Lig Kırmızı Grup'ta namağlup olarak ilk yarıyı bitiren Sakaryaspor, Avrupa’nın da en az gol yiyen takımlarından biri olarak dikkat çekiyordu.

Sezon başında birçok önemli transfer yaparak üst lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor, sezon başında sergilediği performansla ilgilileri üzerine çekti.

Güçlendirdiği kadrosuyla bir üst lige çıkma hayali kuran ve Avrupa’nın en az gol yiyen takımları arasına ismini yazdıran yeşil-siyahlılar, son 3 lig maçında yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti.

Sarıyer ve Bodrumspor mağlubiyetlerini üst üste alan yeşil-siyahlılar, son olarak Vanspor ile 1-1 berabere kaldı. İkinci yarıya istediği gibi başlayamayan yeşil-siyahlılar, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 49 puanlı 1461 Trabzon FK'nın önünde averajla liderliğini sürdürüyor.

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