Sakaryaspor - Ankaragücü maçında kazanan çıkmadı!

Haberin Devamı

Sakaryaspor ile MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 2-2 berabere kaldı.



Sakaryaspor: İsmail Çipe, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Rayane (Atanas dk. 65), Ognjen, Nkoulou, Burak Altıparmak, Mendy(Kakuta dk. 65), Burak Çoban(Emre Demir dk. 89), Simon (Ömer Hasan Şişmanoğlu dk. 72)

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Halil İbrahim Pehlivan(Cephas dk. 46), Yıldırım Mert Çetin, Bajic(Cem Tuna Türkmen dk. 82), Rakoczy (Owusu dk. 54), Mahmut Tekdemir, Rotariu, Özgür Aktaş, Schulz, Hayrullah Bilazer (İsmail Çokçalış dk. 43), Osman Çelik(Yusuf Emre Gültekin dk. 82)



Goller: Mendy (dk. 21), Ognjen Ozegovic (dk.85) (Sakaryaspor), Bajic (dk. 59), Owusu (dk.62) (Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Cephas (dk. 90+6), Owusu (90+9) (MKE Ankaragücü)

Haberin Devamı

Sarı kartlar: Osman Çelik, Özgür Aktaş, Yusuf Emre Gültekin, Cem Tuna Türkmen, Mert Çetin (Ankaragücü), Ognjen, Burak Altıparmak, İsmail Çipe (Sakaryaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Sakaryaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mendy, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-0

59. dakikada Ankaragücü atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic, toplu ağlarla buluşturdu. 1-1

62. dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında topla buluşan Owusu, yaptığı ayak içi vuruşuyla toplu ağlara gönderdi. 1-2

77. dakikada Sakaryaspor atağında yapılan faul sonrasında ceza sahası çizgisi dışında topun başına geçen Kakuta’nın vurduğu şutu kaleci Ertaç uzaklaştırdı.

84. dakikada Burak Çoban'ın sol kanattan son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Ön direkte Ozegovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

90+6. dakikada Cephas, topsuz alanda Kahraman'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kart ardından kırmızı kart gördü.

90+9. dakikada Ankaragücü'nde Kwabena Owusu, topsuz alanda Kahraman'a yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü