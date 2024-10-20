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Sakaryaspor 3-1 İstanbulspor

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#Sakaryaspor#İstanbulspor#1. Lig
Sakaryaspor 3-1 İstanbulspor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 21:54

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti.

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor’u 3-1 yendi.

Hakemler: Emre Kargın, Ömer Lütfü Aydın, Mehmet Dura

Sakaryaspor: İsmail Çipe, Erdi Dikmen, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Volkan Egri dk. 83), Dos Santos (Mustafa Pektemek dk. 73), Rayane, Cebrail Karayel, Muhammed Himmet Ertürk (Emre Demir dk. 73), Louıs (Mamadou dk. 46), Simon (Totre dk. 81)

Yedekler: Yusuf Aklan, Oğuzhan Çapar, Engin Can Aksoy, Ali Uğurhan Uğurlu, Noufou Zagre

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

İstanbulspor: İsa Doğan, Modestas (Abdullah Dijlan Aydın dk. 88), Emir Kaan Gültekin, Ethemi, Coly, Kerem Şen (Laurentino dk. 77), Diarra (Sambissa dk. 77), Özcan Şahan (Yunus Bahadır dk. 63), Okan Erdoğan, Loshaj (Muammer Sarıkaya dk. 63), Ali Yaşar

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Yedekler: Mücahit Serbest, Fatih Tultak, Inainfe, Kubilay Sönmez, Yusuf Ali Özer

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Murat Cem Akpınar (dk. 38), Andrade Dos Santos (dk. 62), Emre Demir (dk. 90+3) (Sakaryaspor), Ethemi (dk. 42) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Loshaj, Ethemi, Coly (İstanbulspor), Simon, Cebrail Karayel, Bülent Uzun, İsmail Çipe (Sakaryaspor)

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#Sakaryaspor#İstanbulspor#1. Lig

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