Sakaryaspor 2 maç sonra kazandı

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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Yeşil siyahlı ekip 33. dakikada Avramovski’nin golüyle yenik duruma düşse de Senegalli Mamaodu’nun 44 ve 47. dakikalardaki golleriyle sonuca gitti.

Ev sahibi böylece iki maç sonra kazanmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada topla buluşan Mendy'nin ceza sahası içinde vurduğu şutta meşin yuvarlak, kalecide kaldı.

33. dakikada Mukairu'nun pasında topla buluşan Avramovski'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

44. dakikada Sakaryaspor atağında orta sahadan atılan pası karşılayan Mendy, topu ağlara gönderdi. 1-1

47. dakikada Sakaryaspor atağında ceza sahası içine açılan ortaya vuruş yapan Mendy, topu ağlarla buluşturdu. 2-1