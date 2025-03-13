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Saint-Maximin'den gece yarısı Mourinho'ya olay cevap! Kilosunu ve fotoğraflarını paylaştı

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#Fenerbahçe#Maximin#Mourinho
Saint-Maximinden gece yarısı Mourinhoya olay cevap Kilosunu ve fotoğraflarını paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 08:31

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacağı Rangers maçının kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin, yaptığı paylaşımla Jose Mourinho'ya göndermede bulunmuştu. Portekizli teknik adam, Maximin'in paylaşımıyla ilgili açıklamada bulunurken Fransız futbolcudan bir hamle daha geldi.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rangers'a konuk olacak.

MAXIMIN'DEN MOURINHO'YA MESAJ

Karşılaşmanın kadrosuna alınmayan Saint-Maximin, Jose Mourinho'ya gönderme yaptığı paylaşımında "Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir." ifadelerini kullanmıştı.

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MOURINHO'DAN SERT CEVAP: KİLOSU FAZLASIYSA YORULUR

Saint-Maximin'in bu paylaşımını değerlendiren Mourinho, "Saint Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bu konuda ben de fena sayılmam. Bir futbolcu iyi çalıştığında, çok çalıştığında, her gün antrenman yaptığında fit olup merdivenleri çıkabilir. Asansöre ihtiyaç duymaz. Ancak bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse, kilosu fazlaysa, maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çabuk yorulur." demişti.

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MAXIMIN GECE YARISI FOTOĞRAFLI YANIT: YALANLAR....

Fransız futbolcudan Jose Mourinho'nun sözlerine cevap geldi. Saint-Maximin, 2022 yılındaki ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu paylaştı.

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28 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." ifadelerini kullandı.

Saint-Maximinden gece yarısı Mourinhoya olay cevap Kilosunu ve fotoğraflarını paylaştı

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#Fenerbahçe#Maximin#Mourinho

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