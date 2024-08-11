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Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına cevap: Maçımızı izlemen güzel

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#Fenerbahçe#Saint-Maximin#Galatasaray
Saint-Maximinden Galatasaray taraftarına cevap: Maçımızı izlemen güzel
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 14:00

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Allan Saint-Maximin, ligdeki ilk maçında asist yaptıktan sonra sosyal medyada bir Galatasaray sayfasına cevap verdi. Fransız yıldız daha önce de Galatasaraylı bir hesaba yanıt vermişti.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, Süper Lig'deki ilk maçında performansıyla göz doldurdu. Dzeko'nun 3 puanı getiren golünde şık bir asist yapan Fransız futbolcu, genel maç performansıyla da beğeni topladı. Saint-Maximin 80. dakikada yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günlerde kendisiyle ilgili yorum yapan bir Galatasaray hesabına verdiği cevap çok konuşulan Saint-Maximin, dün akşam maçtan sonra da sosyal medyada iş başındaydı.

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Jaydon Oosterwolde'nin kırmızı kart görmesi gerektiğini yazan bir Galatasaray hesabına 'Maçımızı izlemeniz çok güzel. Dzeko'nun golü güzeldi değil mi?' yanıtını verdi.

Saint-Maximinden Galatasaray taraftarına cevap: Maçımızı izlemen güzel

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"AĞLA, İYİ GELİR"

Transfer olduğu gün '5 yıldızlı formayı sahada da gitmeni bekliyoruz. Bakalım giyebilecek misin' yorumu yapan bir Galatasaray taraftarına Saint-Maximin 'Ağla, iyi gelir' şeklinde cevap vermişti.

Saint-Maximinden Galatasaray taraftarına cevap: Maçımızı izlemen güzel

 

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#Fenerbahçe#Saint-Maximin#Galatasaray

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