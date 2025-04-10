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Saint-Maximin küllerinden doğdu, yeniden umut oldu!

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#Fenerbahçe#Maximin#Süper Lig
Saint-Maximin küllerinden doğdu, yeniden umut oldu
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 07:00

Antrenman disiplinsizliği ve kilo sorunları nedeniyle bir süre kadroya alınmayan ve kulüpten kopma noktasına gelen Saint-Maximin, Mourinho ile yaptığı olumlu görüşmenin ardından yeniden takıma kazandırıldı. Yüksek formuyla Mourinho’nun yüzünü güldüren Fransız kanat oyuncusunun pazar günü oynanacak Sivasspor maçında ilk 11’de forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Antrenman disiplinsizliği ve kilo problemleri nedeniyle bir süre gözden düşen Allan Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı olumlu görüşmenin ardından forma giydiği Bodrum ve Trabzonspor maçlarında gösterdiği başarılı performansla yeniden F.Bahçe’nin en büyük kozlarından biri haline geldi. Özellikle Trabzon maçındaki etkili futbolu ve asistiyle tam not alan Fransız oyuncu, pazar günü oynanacak Sivas deplasmanında Mourinho’nun hücum silahlarından biri olacak.

Süratli ve hep hücumu düşünüyor

Mourinho'nun şampiyonluk yolunda kritik önem sahip Sivasspor maçında Saint-Maximin’i ilk 11’de sahaya sürüp, oyun içerisinde sergileyeceği performansa göre 60-70 dakika şans vermesi bekleniyor. 28 yaşındaki oyuncuyu forma yarışındaki rakipleri karşısında avantajlı kılan özellikleri; sürati, birebirde çok kolay adam geçmesi, dribbling yeteneği ve hep ofansı düşünen oyun stiliyle topun rakip yarı sahada kalmasını sağlaması ve bu sayede orta ile defansı rahatlatması

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Sezonun ilk yarısında performansı iyiydi

Saint-Maximin, sezonun ilk yarısında 15 Süper Lig, 5 Avrupa Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 2 Türkiye Kupası maçında oynayıp 3 gol, 4 asist üretirken, daha sonra 11 resmi karşılaşmada sakatlık, hastalık ya da form düşüklüğü gerekçeleriyle şans bulamadı. Sezonun ikinci yarısında takıma neredeyse hiç katkı yapamayan Saint-Maximin, son 2 maçta yaptığı katkıyla Fenerbahçe’de adeta bir yeni transfer etkisi yarattı.

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#Fenerbahçe#Maximin#Süper Lig

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