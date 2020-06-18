MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSaint-Etienneli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
GeriFutbol Saint-Etienneli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 23:18,Son Güncelleme:

Saint-Etienneli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saint-Etienneli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Abone Olgoogle-news

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Saint-Etienne'de 3'ü futbolcu 5 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu ve kulüp çalışanlarının dün Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Fransız ekibinde 3'ü futbolcu 5 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve bu isimlerin evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi.

Takımın sağlık protokolleri çerçevesinde cuma günü antrenmanlara devam edileceği bildirildi.

Fransa'da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu sonlandırılırken Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilmişti

 

Saint-Etienneli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle