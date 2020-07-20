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Haber Giriş: 20.07.2020 - 19:46,Son Güncelleme:

Saint Etienne, Adil Aouchiche'i transfer etti

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Saint Etienne, Adil Aouchiche'i transfer etti
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Saint Etienne, genç orta saha oyuncusu Adil Aouchiche'i kadrosuna kattı.

Saint Etienne Kulübü, Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılan 18 yaşındaki Fransız futbolcu Adil Aouchiche ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Aouchiche, 2014'te altyapısına dahil olduğu PSG'de sezon sonu biten sözleşmesini yenilememişti.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 40 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, geçen sezon PSG'nin A takımıyla 3 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

Adil Aouchiche ile bir dönem Galatasaray'ın ilgilendiği, Fatih Terim'in genç futbolcuyu oldukça beğendiği iddia edilmişti.

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