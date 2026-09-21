Sahte Covid-19 aşısı itirafında bulunan Granit Xhaka'ya hapis şoku! 'Derin bir güvensizlik hissetmiştim! Hataydı, özür dilerim'

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İsviçre Millî Takımı kaptanı Granit Xhaka hakkında sahte aşı sertifikası suçlaması gündeme geldi.

AŞI OLMAMAK İÇİN SAHTE SERTİFİKA ALDI

Sunderland forması giyen deneyimli futbolcunun, 2021-2022 döneminde Covid-19 aşısı olmadığı hâlde sahte sertifika temin ettiği öne sürüldü.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Xhaka’nın İsviçre yasaları kapsamında resmi belgede sahtecilik veya gerçeğe aykırı belge beyanı suçlarından mahkûm edilmesi durumunda yüksek miktarda para cezası ya da 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Yaşananlar sonrası Granit Xhaka, İsviçre Milli Takımı'nın Uluslar Ligi kadrosundan da çıkarıldı.

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SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAYINLADI

Konuyla ilgili olarak tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Xhaka'nın konuya dair açıklamaları şu şekilde;

"Son günlerde geçmişimden bir konu hakkında çok sayıda haber yapıldı. Bunu bizzat ele almak istiyorum. O dönemde, COVID-19 aşısı ile bağlantılı olarak, kişisel olarak çok kararsızdım ve ciddi endişelerim vardı. Aşıya karşı derin bir güvensizlik duyuyordum; korku ile belirsizlikten etkilenmiş durumdaydım.

Bu duygusal açıdan yoğun ortamda, cevapsız sorularımı doğru kanallar aracılığıyla netleştirmek yerine bir aşı sertifikası edindim. Bugün bunun doğru bir hareket tarzı olmadığını net bir şekilde görüyorum. Bu bir hataydı. Özür dilerim. Bu kararın sorumluluğunu alıyorum, gerçeklerin ortaya çıkarılması sürecinde üzerime düşeni yapacağım ve ilgili makamlarla tam bir iş birliği içinde olacağım."