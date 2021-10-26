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Şahika Ercümen'den dünya rekoru

#Şahika Ercümen#Dalgıçlık#Dünya Rekoru
Şahika Ercümenden dünya rekoru

Milli dalışçı Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98'inci yılına ithafen dünya rekoru için tek nefeste 100 metre dalışını Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdi.

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Serbest dalış dünya rekortmeni Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde tek nefeste 100 metre derinliğe indi.

Milli dalışçı Ercümen'in, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen tek nefeste 100 metre ile kadın ve erkeklerde dünya rekoru kırma denemesini, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da takip etti.

Paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe 2 dakika 53 saniyede inen Şahika Ercümen, sudan çıktıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 98 metreden ileriye dalarak dünya rekorunu Cumhuriyet'in 98. yıl dönümüne ve Mehmetçiğe ithaf etmek istediğini söyledi.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Ercümen, "Bu dünya rekoruyla aynı zamanda iklim krizi, küresel ısınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara dikkat çekmek istedik." diye konuştu.

Şahika Ercümenden dünya rekoru

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#Şahika Ercümen#Dalgıçlık#Dünya Rekoru

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