Şahika Ercümen'den bir şampiyonluk daha! Altın madalyaya doymuyor

40 sporcunun katıldığı şampiyona 3 gün boyunca zorlu hava koşullarına rağmen güvenli bir şekilde yapıldı.

Kadınlarda paletli sabit ağırlık kategorisinde 78 metreye 2 dakika 33 saniyede dalarak Türkiye Şampiyonu olan Spor Toto Spor Kulübü Sporcusu Şahika Ercümen, bu derecesi ile hem kadınlarda hem erkeklerde en derine inen sporcu oldu.

“Dünya Kupasında kazandığımız 3 madalya ve 5 Türkiye Rekoru sonrası 2 altın madalya daha geldi. Çok mutlu ve gururluyum. Asıl amacının Ekim ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda madalya almak ve kürsüde Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak olduğunu, bu şampiyonlukların da kendisini daha iyi dereceler için motive edeceğini" söyledi.

Yabancı sporcuların katılımına da açık olan turnuvada erkeklerde en iyi dereceyi Tunuslu Dünya Rekortmeni Walid B elde etti.

Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Kaş’ta madalya töreni ile son bulacak.