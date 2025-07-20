×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Şahika Ercümen#Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası#Yüzme
Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonasında 4 altın madalya kazandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 14:30

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Şahika Ercümen, 4 dalda altın madalya kazandı.

Haberin Devamı

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Kaş ilçesinde düzenlenen şampiyonada, paletli, ip destekli, paletsiz ve çift paletli sabit ağırlık kategorilerinde 4 altın madalya kazanmayı başardı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, birkaç sağlık problemi nedeniyle bu sezona geç başladığını söyledi.

Gözden KaçmasınBengisu Avcı, Kuzey Kanalında rekor kırdıBengisu Avcı, Kuzey Kanalı'nda rekor kırdıHaberi görüntüle

Yarışmaya gelene kadar çok iyi hazırlanamadığını düşündüğünü dile getiren Şahika, "Herhalde biraz eski birikimler biraz da yarışmacı ruhuyla 4'te 4 altın madalya ile yarışmaya devam ettik. Genele baktığımda yorucu geçse de çok başarılı bir turnuvaydı. Bu sene en büyük hedefim, burada yaptığım derecelerin motivasyonuyla Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde yarışarak, ülkemize yeniden madalya kazandırabilmek." diye konuştu.

Haberin Devamı

Şahika Ercümen, Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nın eylül ayında Yunanistan'da yapılacağını kaydetti.

Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası, bugün sona erecek.

Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonasında 4 altın madalya kazandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şahika Ercümen#Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası#Yüzme

BAKMADAN GEÇME!