Sahanın da gelirin de kralı Salah!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Forbes dergisinin açıkladığı 2026-27 sezonu dünyanın en çok kazanan futbolcuları araştırması futbol dünyasını sallarken, listede Türkiye’den bir ismin yer alması büyük yankı uyandırdı. Yaz transfer döneminde Premier Lig devi Liverpool’dan ayrılarak sürpriz bir şekilde Trabzonspor’a imza atan Muhammed Salah, dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı milyonerler listesine adını yazdırmayı başardı. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi devlerin zirveyi paylaştığı sıralamada bordo mavililerin Mısırlı yıldızı 10. basamakta kendine yer aldı.

Ürün satışından da yüzde 20

Dünya genelinde ilk 10 futbolcunun toplam 867 milyon Euro kazanca ulaştığı bu dev listede, Muhammed Salah yıllık 36,8 milyon Euro’luk geliriyle dikkatleri üzerine çekti. Trabzonspor ile yaptığı 2 yıllık sözleşme kapsamında yıllık 10 milyon Euro’su garanti ücret, 7 milyon Eurosu da imza parası olmak üzere 17 milyon Euro alacak olan 37 yaşındaki yıldız Karadeniz ekibiyle yapılan anlaşma gereği kendi ismiyle bağlantılı lisanslı ürünlerin satışından elde edilecek gelirin yüzde 20 gibi bir oranını da cebine koyacak.

Haberin Devamı





1 milyar Euro sınırında dayandı

Forbes'un verilerine göre Salah’ın toplam kazancının yarısını doğrudan futbol faaliyetleri yani kulüp maaşı ve primler oluştururken, diğer yarısını ise sponsorluk anlaşmaları ile ticari iş birlikleri meydana getiriyor. Toplam 10 futbolcunun 1 milyar Euro sınırına dayandığı listede 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo 276 milyon Euro ile ilk sıradaki yerini korurken, onu ezeli rakibi Arjantinli yıldız Lionel Messi 133 milyon Euro ile takip etti. Real Madrid’in Fransız golcüsü Kylian Mbappe de yıllık 92 milyon Euro’luk geliriyle 3. sırada kendine yer buldu.