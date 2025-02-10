Sahadan çekilme kararı Avrupa basınında: 'Türk futbolu paramparça!'

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Galatasaray, Adana Demirspor maçında konuk takımın sahadan çekilmesi, Avrupa medyasında da geniş yer buldu.
FOOT MERCATO (FRANSA):
Galatasaray-Adana Demirspor fiyaskosunun ardından Türk futbolu parçalandı. Çılgınca bir olay
LE SOiR (FRANSA):
Mertens’in Galatasaray’ı karşısında Adana Demirspor oyuncuları tartışmalı bir penaltının ardından sahayı terk etti.
MARCA (iSPANYA):
Türk futbolunda skandal! Morata penaltıdan golü attı. Rakip Adana Demirspor sahadan çekildi.
MUNDO DEPORTIVO (iSPANYA):
Adana Demirspor, aleyhlerine verilen tartışmalı bir penaltının ardından maça devam etmedi.
LA GAZZETTA DELLO SPORT (iTALYA):
Türkiye’de inanılmaz olay! Adana Galatasaray’ın penaltısının ardından sahayı terk etti.