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Sahadan çekilme kararı Avrupa basınında: 'Türk futbolu paramparça!'

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#Galatasaray#Adana Demirspor#Süper Lig
Sahadan çekilme kararı Avrupa basınında: Türk futbolu paramparça
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 07:00

Galatasaray - Adana Demirspor maçının yarıda kalması Avrupa basınında da manşetlerde yer aldı.

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Galatasaray, Adana Demirspor maçında konuk takımın sahadan çekilmesi, Avrupa medyasında da geniş yer buldu.

FOOT MERCATO (FRANSA):

Galatasaray-Adana Demirspor fiyaskosunun ardından Türk futbolu parçalandı. Çılgınca bir olay

LE SOiR (FRANSA):

Mertens’in Galatasaray’ı karşısında Adana Demirspor oyuncuları tartışmalı bir penaltının ardından sahayı terk etti.

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MARCA (iSPANYA):

Türk futbolunda skandal! Morata penaltıdan golü attı. Rakip Adana Demirspor sahadan çekildi.

MUNDO DEPORTIVO (iSPANYA):

Adana Demirspor, aleyhlerine verilen tartışmalı bir penaltının ardından maça devam etmedi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (iTALYA):

Türkiye’de inanılmaz olay! Adana Galatasaray’ın penaltısının ardından sahayı terk etti.

 

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#Galatasaray#Adana Demirspor#Süper Lig

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