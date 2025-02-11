Sahadan çekilen küme düşürülsün

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Galatasaray ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Karşılaşma, sarı - kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, uzun yıllar konuşulacak bir olay yaşanmıştı.

Adana Demirspor, müsabakanın 33. dakikasında sahadan çekilmiş ve maç tatil edilmişti.

Hürriyet yazarları, Futbol Konseyi'nde yaşananları mercek altına aldı.

iSTANBUL-Trabzon’un ardından G.Saray-A.Demir maçında da sahadan çekilme hadisesi yaşanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

BU OPERASYON KiME VE NEDEN YAPILIYOR?

Fırat AYDINUS: GEREKÇE ne olursa olsun alınan bu karar ne kurumu ne kişiyi haklı kılmaz. Böyle bir yaptırımın sadece bir tarafı değil, futbolun tüm paydaşlarını bağlı kılan bir yaptırım olacağı aşikar. Neden? Kime karşı? Hangi amaç doğrultusunda bu sahadan çekilmeler iki dudağın arasında bu kadar kolay olabiliyor? Sonrasında yetkililerin yaptığı açıklamalara bakıldığında, kime karşı hangi gerekçeyle bu kararın alındığı anlaşılmadı. Çünkü beyanatlar birbirini tutmuyor ve çelişki içeriyor. ‘Bu karar MHK’ye karşı alındı’ diyen de çıktı, Murat Sancak gibi, ‘MHK ve TFF’ye karşı operasyon yapıldığı için’ diyen de. Kim, kime neden yapılıyor bu operasyon? Sancak’ın desteklediği MHK ve bu MHK’nin FİFA yapıp, bu maça atadığı Oğuzhan Çakır’ın verdiği penaltı ve gelinen nokta...

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BÖYLE DEVAM EDERSE CiDDiYETi KAYBOLACAK TURNUVANIN

Uğur MELEKE: SPORUN sahanın içinde kalması, müsabakanın her durumda bitirilmesi tarafındayım. Benim dayanağım olimpik ruh. Hakemler hata yapmış da olabilirler, futbol tarihinde ne büyük skandallar oldu, Almanya’da auta giden topa gol verildi ama Hoffenheim sahadan çekilmedi. Bu olayın beni biraz da endişeye sevk eden tarafı şu: Geçen sene bir takım çekildi. Şimdi bir takım daha. Artık bu durum normalleşecek ve her haksızlığa uğradığını düşünen sahadan mı çekilecek? O zaman daha da ciddiyeti kaybolacak turnuvanın. Daha caydırıcı cezalar olmalı bu hususta.

GEÇEN YIL DA iSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKiLMiŞTi, NE DEĞiŞTi?

Güntekin ONAY: SAHADAN çekilme kararını desteklemek mümkün değil. Adana Demirspor’un hakkı net biçimde yenmiş olabilir, penaltının yanlış karar olduğu kesin. Bundan sonra bazı şeyler düzelecekse veya bu bir milat olacaksa Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak doğru karar verdi diye düşünülebilir ama geçen sene de İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekilmişti; ne değişti? Yabancı VAR getiriyoruz, o da çözüm olmuyor. Ayrıca, sahadan çekilme kararının başka boyutları var. Bu işin yayıncısı var, reklam vereni, sponsoru, maça gelen seyircisi, ekran başında izleyeni var. Süper Lig’de ya da alt liglerde fark etmez; hakem yanlış karar verdi diye sahadan çekilmek bir seçenek olmamalı. Geçmişte bir sürü maçta ciddi hakem hataları oldu, yanlış kararlar yüzünden puanlar hatta şampiyonluklar kaybedildi ama kimse sahadan çekilmedi, ki doğrusu da bu zaten.

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HERKES KENDiNE AYRICALIK BAŞKASINA ADALET iSTiYOR

Mehmet ARSLAN: iKi takımın şampiyonluk mücadelesinin ve iki büyük camianın karşı karşıya gelmesinin bir sonucu olarak değerlendiriyor herkes bu kaosu. Ben de diyorum ki; doğru ama bir de bu şampiyonluk yarışının dört takımlı olduğunu düşünün, kaos daha da çok büyüyecekti. Çok da şaşırmıyorum açıkçası... Sosyal hayattaki kural tanımazlığın, ben yaptım oldu anlayışının, bana kimse dokunamaz duruşunun bir yansıması futbol dünyamız. Biz neysek futbolumuz da o. Hakem döversiniz cezası yok, takımı sahadan çekersiniz cezası yok. Herkes adaleti futbol üzerinden sağlamaya çalışıyor. Ama herkes kendine ayrıcalık, başkasına adalet istiyor.

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1.5 yıl içinde iki sahadan çekilme, bir de hakeme yumruklu saldırıya şahitlik ettik. Geleceği nasıl görüyorsunuz? Nedir bunun çözümü?

MERTENS’iN YAPTIKLARINI G.SARAYLILAR TASViP ETMEMELi

Güntekin ONAY: SOSYAL medyanın yaygınlaşmasından sonra kutuplaşma daha da arttı. Adalet duygusundan uzaklaşıldı. Eski gazeteciler, muhabirler ve hatta birçok yorumcu ‘taraf olmayan bertaraf olur’ düşüncesiyle kamplara bölündü. Kimse adalet ve doğrunun peşinde değil. Bu durum endişe verici. Adaleti ve doğruyu toplum talep etmezse hiçbir zaman bunu yakalayamayız. Mertens’in yaptıklarını en koyu Galatasaraylı bile tasvip etmemeli. Veya bir başka takımda oynayan futbolcunun benzer hareketlerini, o takımın taraftarları onaylamamalı. İngiltere futbol kültüründe, bırakın penaltıyı, kendini kolay yere bırakan oyuncu bile takdir görmez, sevilmez, ayıplanır. Bu tip futbolcular kendi taraftarları tarafından asla kabul görmez. Ama bizde sadece sporda değil, ne yazık ki her alanda yozlaşma ve adaletsizlik çok yaygın. Önce bunu toplum olarak talep edelim ki doğruyu bulalım.

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DOKUNULMAZLIK ZIRHLARINI KALDIRIP CEZALANDIRACAKSIN

Mehmet ARSLAN: YILLARCA sahtekâr futbolcuları alkışladı bu ülke. Kendine gazeteci diyen ama gazeteci kimliği ardında kulüp avukatlığına soyunanları kahraman ilan etti. Bu sayede başkan ve yöneticiler de dokunulmazlık zırhı kazandı. Çözüm aslında çok basit: 1-) Etik Kurulu, sahtekâr oyuncuları gözünün yaşına bakmadan cezalandıracak. 2-) Takımı sahadan çekme cüretini gösteren kulüp başkanı ve yöneticilere ömür boyu men cezası verilecek. 3-) Sahadan çekilen kulüp de doğrudan bir alt lige düşürülecek.

TÜM PROBLEMLERiN TEMELiNDE TFF’NiN DELEGE YAPISI YATIYOR

Uğur MELEKE: TÜM bu problemlerin temelinde TFF delege yapısı sorununun yattığını düşünüyorum. TFF başkanını sadece 300 delege seçiyor. Bu 300 delege de çoğunlukla güdümlü. Ya büyük takımlarla ya da siyasetle organik bağı var çoğunun. Futbolu yönetenleri sporcular, hakemler, teknik direktörler seçmiyor. Zengin fanatik iş adamları seçiyor. Oysa TFF kongresinde delege sayısı 10 bine çıkarılsa, eski futbolcular, antrenörler, hakemler delege olsa, seçimlere birden fazla aday katılsa, demokratik bir ortamı sağlamsa belki bu kısır döngüden çıkılabilir. Ben TFF başkan adayı olmak istiyorum mesela. Ama olamıyorum. Neden? Çünkü 60 delege imzası toplayamıyorum. Sıradan vatandaşım ben. Bir güç odağı yok yanımda. Bu düzenin değişmesi lazım önce.

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ARTIK ÇÜRÜK SEHPAYA CiLA ATMAKTAN VAZGEÇMELiYiZ

Fırat AYDINUS: MiLAT olacak fırsatları elimizin tersi ile ittiğimiz nice yaşanan olaylara eklenen bu vakalar gibi, en son olanın tesiri de en fazla 21 günlük olacak.. Baktığımızda otorite zafiyetinin tezahürü tüm bu yaşananlar. Ve bu yaşananlara bakıldığında, özünde alınan kararın ve yapılan eylemlerin kurumsal bir düşünceden ziyade münferit olduğunu görüyoruz. Son süreçte sahadan çekilme ve bu tip Avrupa liglerinde ne kadar sıklıkta mevcut acaba? Var mı? Olduğunda da yaptırımlar ne? Ve verilen cezaların uygulanabilirliği hangi düzeyde? Bunu incelemek gerekir. Artık çürük sehpaya cila atmaktan vazgeçmeliyiz.