Sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası ne olacak? Geçen sezon yaşanmıştı

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Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma sarı - kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile devam ederken 33. dakikada Adana ekibi, sahadan çekilme kararı aldı ve müsabaka tatil edildi.

ADANA DEMİRSPOR NE CEZA ALACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesine göre, 'başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.'

Ayrıca kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

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GEÇEN SEZON DA YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz sezon İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta ev sahibi ekip karşılaşmanın 74. dakikasında sahadan çekilmiş.

İstanbul ekibi almış olduğu bu kararın ardından, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (0-3) hükmen mağlup sayılmasına ve (3) puan silme cezası almıştı.

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. Başkanı ECMEL FAİK SARIALİOĞLU ’nun, akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 780.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.