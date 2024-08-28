Sahada yere yığılmıştı... Juan Izquierdo hayatını kaybetti! Juan Izquierdo neden öldü, kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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Juan Izquierdo kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Uruguaylı futbolcu, kariyeri boyunca savunma pozisyonunda görev yapmış ve Uruguay'ın önemli futbol kulüplerinde forma giydi. Montevideo doğumlu olan Izquierdo, Cerro, Peñarol, Nacional ve Liverpool gibi kulüplerde oynadı, 2022 ve 2023 yıllarında Uruguay Primera División şampiyonlukları yaşadı. Peki, Juan Izquierdo kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

JUAN IZQUİERDO KİMDİR?

Juan Manuel Izquierdo Viana, 4 Temmuz 1997'de Montevideo, Uruguay'da doğdu. Futbol kariyerine genç yaşlarda başlayan Izquierdo, Cerro, Peñarol, Montevideo Wanderers ve Nacional gibi Uruguay'ın önde gelen kulüplerinde oynadı. Kariyerinin son döneminde Liverpool'da forma giyen Izquierdo, 2024 yılında bir maç sırasında geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

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JUAN IZQUİERDO KARİYERİ

Juan Izquierdo, 2018 yılında Cerro takımıyla profesyonel kariyerine adım attı. Peñarol, Montevideo Wanderers, Nacional ve Liverpool gibi kulüplerde oynadı. 2022 ve 2023 yıllarında Nacional ve Liverpool ile Uruguay Primera División şampiyonlukları yaşadı. Ayrıca, 2021 yılında Meksika'nın Atlético San Luis takımında kısa bir süre forma giydi.