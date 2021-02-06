Sahada karşı karşıya, dışarıda omuz omuza!

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nın başkanlığına Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi seçildi. Dün, Conrad İstanbul Bosphorus’taki toplantıda, Mehmet Sepil’in ayrılmasının ardından boşalan başkanlık için seçim yapıldı.

Tek aday Çebi, başkanlığa getirildi. Seçim sonrasında Çebi, tüm başkanlara teşekkür edip, görev sürelerinde yapacaklarından bahsetti. “Önceliğimiz Spor Yasası” diyen Çebi, şu ifadeleri kullandı:

ÇOK FAZLA SORUN VAR

“Türk futbolu olarak çok fazla sorunun olduğu bir süreçten geçtik. Halen çözülmeyen konularımız var. Bunların içinde en önemlisi henüz çıkmayan Spor Yasası. Spor Yasası’nın doğru olmayan taraflarını görüşerek düzelttirmeye çalışacağız. Yayın haklarımızdan kulüplerimizin en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak bir mücadele başlamalı. Vergiler, kamuya ve bankalara olan borçların yapılandırılmasının hızlandırılması da önemli görevlerimiz arasında. Sahada mücadele eden bizler, perdenin diğer tarafında da birlik ve beraberlik içinde sorunlarımızı el birliği içinde çözeceğiz.”

KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

· Ali Koç

· Mustafa Cengiz

· Ahmet Ağaoğlu

· Göksel Gümüşdağ

· Mehmet Sepil

· Fatih Mert

· Süleyman Hurma

· Fatih Saraç

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLARI

1. İlhan Cavcav (3 dönem)

2. Cemal Aydın

3. Özhan Canaydın

4. Aziz Yıldırım

5. Yıldırım Demirören

6. Halil Ünal

7. Göksel Gümüşdağ

8. Dursun Özbek

9. Fikret Orman

10. Mehmet Sepil

11. Ahmet Nur Çebi

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