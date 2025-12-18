Sahada da, parada da kazanan Fenerbahçe! Milyarlık gelir geliyor

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığını sağlamasında en önemli kilometre taşı olarak görülen Ataşehir Ülker Sports Arena’nın arkasındaki 26 bin 250 metrekarelik arsanın satılmasıyla birlikte elde edilen gelirle birlikte sarı lacivertlerin yıl sonuna kadar Bankalar Birliği’nden çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta, 32 firmanın katıldığı ihale sonucu Ataşehir Ülker Sports Arena’nın arkasındaki 26 bin 250 metrekarelik arsa, en yüksek teklifi veren Turgut Müt. San. ve Tic. A.Ş’ye 46 milyar TL’ye satılmıştı.

ATAŞEHiR ARSASINDAN KiM, NE KADAR KAZANACAK?

Yapılan ihalede müteahhit, toplam 46 milyar lira ciro yapacağını taahhüt ederken bir önceki yönetimin yapmış olduğu sözleşmelere göre, bu cironun yüzde 55’i Turgut Müteahhitlik’e, yüzde 45 i ise Fenerbahçe, Ülker Grubu ve Emlak Konut’un olacak. 20 milyar 700 milyon 24 TL’ye denk gelen bu paydan Emlak Konut yüzde 20, Fenerbahçe ve Ülker Grubu yüzde 40’ar pay alacaklar. İlk etapta bu hakların yüzde 20 avans olarak (4 milyar 140 milyon TL) Fenerbahçe, Ülker ve Emlak Konut’a ödenecek. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Fenerbahçe ve Ülker 4 milyar 140 milyon TL’nin 3 milyar 312 milyon TL’lik kısmını alacaklar. Kalan miktar Emlak Konut’a gidecek.

Haberin Devamı

BANKALAR BiRLiĞi TALEP ETTi TÜM PARA BORCA GiDECEK

Eski yönetimin girişimleri ile şubat ayında 320 milyon Euro olan Bankalar Birliği borcunu 240 milyon Euro azaltarak 80 milyon Euro’ya indiren sarı lacivertliler eylül ayında rakamı 69 milyon Euro (3.45 milyar TL) seviyesine kadar çekti. Bankalar Birliği’nin talebi doğrultusunda Ataşehir arsasından gelecek 3 milyar 312 milyon liralık avans tamamen Fenerbahçe’nin Bankalar Birliği borcunu kapatmakta kullanılacak.

Avansın gelmesi bir miktar gecikebileceği için Fenerbahçe bu rakamın Bankalar Birliği’ne gideceğini taahhüt edecek. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra 69 milyon Euro olan Bankalar Birliği borcu bu şekilde kapanmış olacak. Ülker ise daha sonra gelen paradan kendi payını alacak.

Haberin Devamı

SEÇiMDE YETKi VERiLMEMESi 400 MiLYON TL ZARARA UĞRATTI

Fenerbahçe'de eylül ayında gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda kulübün taşınmazları hakkında karar alma yetkisi oy çokluğuyla reddedilirken bu kararın etkisi ağır oldu. Yetki verilmemesiyle birlikte borç yaklaşık 4 ay gecikince yüzde 40 civarı olan yıllık faizle birlikte Fenerbahçe’nin 400 milyon TL zarara uğradığı tahmin ediliyor. Bu arada Fenerbahçe Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, şirket yönetim kurulunun 26.11.2025 tarihli toplantısında kapsamlı bir sermaye artırımı kararı aldığını duyurmuştu. Bu karar doğrultusunda sarı lacivertlilerin ocak ayında yüzde 400 bedelli sermaye artırımı yapması bekleniyor.

Haberin Devamı

ŞiMDi SIRA KAYIŞDAĞI’NDAKi ESKi F.BAHÇE KOLEJi ARAZiSiNDE

Müteahhitlerin Ülker Sports Arena’nın arkasındaki arsa için yaşadığı rekabetinin benzeri Fenerbahçe’nin Kayışdağı’da bulunan eski Fenerbahçe Koleji arsasında da yaşanması durumunda buradan da 55 milyon Euro civarında bir gelirin kulübün kasasına girmesi hedefleniyor. Yapılan anlaşmanın ardından Emlak Konut, Ataşehir Kayışdağı’nda yer alan 1,80 emsale sahip 21 bin 250 metrekarelik ticaret ve konut alanı lejantlı arsayı; Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı modeliyle ihaleye çıkıldığını dün kamuoyuna duyurdu. İhalenin ilk oturumu 24 Aralık çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.