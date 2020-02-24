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Futbol
İHA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:23,Son Güncelleme:/

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor! Kafatası kırıldı...

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Sağlık durumu ciddiyetini koruyor! Kafatası kırıldı...
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Balıkesir Süper Amatör Lig B grubunda oynanan Yeni Sanayispor- Etispor maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Etispor kalecisi Fevzi Çakıcı ile bir pozisyonda çarpışan Yeni Sanayispor'lu Anıl Çelik yerde kaldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Anıl Çelik'in kafatasının kırıldığı ve ameliyata alındığı belirtildi. Ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan Anıl Çelik'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan başarılı futbolcunun durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor Kafatası kırıldı...

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