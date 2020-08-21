Sağlık Bakanlığı'ndan kulüplere 750 bin TL'lik koronavirüs faturası!

Süper Lig ve TFF 1. Lig’de mücadele eden takımlara uygulanan Covid-19 testlerinin uygulanmasını ve maliyetlerini bugüne kadar tek başına üstlenen Sağlık Bakanlığı, gelecek sezondan itibaren bu yükü kulüplere devretmek için çalışmalara başlattı. Yapılan hesaplamalara göre bir futbol takımının sezonluk COVID-19 testinin maliyeti yaklaşık 750 bin TL tutuyor. Bu faturayı artık kulüplerin karşılamasını isteyen Sağlık Bakanlığı, ayrıca COVID-19 testlerinin özel sağlık kurumlarında yapılmasını talep ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu yöndeki çalışmaları Süper Lig’deki takımları harekete geçirirken, birçok başkan Kulüpler Birliği Vakfı yönetiminden konuyla ilgili girişimlerde bulunmasını istedi. Hemen hepsi ekonomik sorunlarla boğuşan 1., 2. ve 3. lig takımlarının yıllık 750 bin TL’yi bulan ek bir yükü karşılamalarının mümkün olmadığını belirten yöneticileri ayrıca birçok kulübün basketbol, voleybol gibi branşlarda da faaliyet gösterdiğine ve buralardaki sporculara da COVID-19 testi yapıldığına dikkat çekti.

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