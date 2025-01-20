Sağlık Bakanlığı'ndan Erdoğan Arıkan açıklaması: Bilinci açık, tedavisi sürüyor

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TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Arıkan'ın, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da sosyal medya hesabından, "Duayen spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün bir maç anlatımının ardından rahatsızlanmış ve ivedi şekilde hastaneye kaldırılmıştır. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam eden spikerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

Gözden Kaçmasın Spiker Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi! Haberi görüntüle

Sağlık Bakanlığı'ndan Erdoğan Arıkan açıklaması: Bilinci açık

Sağlık Bakanlığı'dan Erdoğan Arıkan'ın son durumuyla alakalı bir açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, 'Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etmektedir.' denildi.