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Sağlık Bakanlığı'ndan Erdoğan Arıkan açıklaması: Bilinci açık, tedavisi sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan Arıkan#Kalp Krizi#Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığından Erdoğan Arıkan açıklaması: Bilinci açık, tedavisi sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 11:00

TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçirip ve hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Arıkan'ın bilincinin açık olduğu ve tedavisine devam edildiği aktarıldı.

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TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Arıkan'ın, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da sosyal medya hesabından, "Duayen spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün bir maç anlatımının ardından rahatsızlanmış ve ivedi şekilde hastaneye kaldırılmıştır. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam eden spikerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

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Sağlık Bakanlığı'ndan Erdoğan Arıkan açıklaması: Bilinci açık

Sağlık Bakanlığı'dan Erdoğan Arıkan'ın son durumuyla alakalı bir açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, 'Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etmektedir.' denildi.

 

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#Erdoğan Arıkan#Kalp Krizi#Sağlık Bakanlığı

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