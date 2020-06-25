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Haber Giriş: 25.06.2020 - 16:56,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, 27 Haziran'da

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Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, 27 Haziran'da
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At yarışlarında ilk kez programa dahil edilen Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu'nda start Ankara'da verilecek.

Türkiye Jokey Kulübünden (TJK) yapılan açıklamaya göre, 4 ve üzeri yaşlı safkan İngiliz atlarının yarışacağı Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda, 27 Haziran Cumartesi günü saat 18.30’da başlayacak.

TJK'nın açıklamasında "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vermiş oldukları hizmetler ve özverili çalışmalardan dolayı, tüm sağlık çalışanlarımızın anısına düzenlenecek koşuya hep birlikte yürekten tanıklık edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, 27 Haziranda

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