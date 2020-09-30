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GeriFutbol Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'seyircili maç' açıklaması: 'Localardan başlamayı gündeme alabiliriz'
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Haber Giriş: 30.09.2020 - 20:45 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'seyircili maç' açıklaması: 'Localardan başlamayı gündeme alabiliriz'

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'seyircili maç' açıklaması: 'Localardan başlamayı gündeme alabiliriz'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye'de lig maçların seyircisiz oynanması durumu hakkında konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maçlara seyirci alınmaması kararıyla ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını ancak locaların açılabileceğini duyurdu.

Bakan Koca, gelecek dönemde salgının seyrine göre localara seyirci alınma ihtimalinin bulunduğunu dile getirerek "Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz." dedi

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