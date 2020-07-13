Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hatayspor'a kutlama ve Hatay halkına uyarı

Sağlık Bakanı Koca'nın Hatayspor'a ve Hatay halkına mesajı şu şekilde:

Gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor’u ve taraftarlarını kutluyorum. An itibariyle, Hatayspor camiasının, salgınla mücadelemizin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceklerine inanıyorum. Bu zafer hasarsız, kutlama örnek olmalı."

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!