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GeriFutbol Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hatayspor'a kutlama ve Hatay halkına uyarı
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Haber Giriş: 13.07.2020 - 00:03,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hatayspor'a kutlama ve Hatay halkına uyarı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hatayspor'a kutlama ve Hatay halkına uyarı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen Hatayspor'u tebrik ederken kutlamalarda dikkatli olunması konusunda Hatay halkını uyardı.

Sağlık Bakanı Koca'nın Hatayspor'a ve Hatay halkına mesajı şu şekilde:

Gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor’u ve taraftarlarını kutluyorum. An itibariyle, Hatayspor camiasının, salgınla mücadelemizin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceklerine inanıyorum. Bu zafer hasarsız, kutlama örnek olmalı."

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan Hatayspora kutlama ve Hatay halkına uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan Hatayspora kutlama ve Hatay halkına uyarı

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